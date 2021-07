San Tommaso apostolo: il programma dei festeggiamenti a Giovinazzo

Giovinazzo ha iniziato ieri, 30 giugno, il suo percorso di avvicinamento alla solennità dedicata a, co-patrono della città con Maria SS di Corsignano.All'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta è iniziato ieri, 30 giugno, il Triduo che termineràSanto Rosario alle 18.30 e poi messa vespertina della ore 19.00 a rinsaldare il legame profondo tra la comunità di fedeli ed il Santo nato in Galilea e morto nell'attuale India, a Mylapore il 72 d.C.Sabato 3 luglio tutta Giovinazzo sarà in festa, per la solennità dedicata a. Alle 19.30 ci sarà il Santo Rosario meditato ed alle 20.00 avrà luogo il Pontificale presieduto daVescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Alla celebrazione eucaristica parteciperanno l'intero clero cittadino, le autorità civili e militari ed i rappresentanti del Comitato Feste Patronali presieduto da Gaetano Dagostino e quelli delle arciconfraternite. Ingressi contingentati sino a 120 posti a sedere per via dell'emergenza sanitaria ancora in corso.