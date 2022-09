Ritrovano collega emigrato 53 anni fa: ed è festa a Giovinazzo

La storia che vi raccontiamo è storia di amicizia autentica, di sentimenti che non si perdono per strada e che tengono unite persone solo apparentemente lontane.La storia si è svolta a Giovinazzo il 20 settembre scorso, quandoex dipendenti del Pignone Sud di Bari hanno ritrovato il loro amico e collegada 53 anni all'estero ed attualmente punto di riferimento per la comunità italiana in Olanda.Un giro nell'incantevole centro storico, sempre più bello e meta di turisti, ed un pranzo all'Osteria Scvnazz, tra le più tipiche ed apprezzate della cittadina adriatica. Due momenti distinti, tra risate, aneddoti e qualche lacrima di chi ha condiviso momenti di duro lavoro e che non ha affatto smarrito la voglia di ritrovarsi, non appena è possibile.Pasquale Adesso è stato omaggiato di una targa dai suoi ex colleghi, che hanno così mostrato tutto il loro affetto nei confronti dell'amico che vive nei Paesi Bassi.E di quell'incontro, che è rappresentativo dei tanti legami che si creano nel tempo sui posti di lavori in un sud che avrà molti difetti, ma è terra di sentimenti veri, noi vi mostriamo una piccola galleria fotografica inviataci da Paolo Caravella.