Ritorna l'autocertificazione: ecco quando sarà indispensabile

Il modulo ufficiale​

Era stata oggetto di ironie, lamentele, polemiche: dopo mesi torna a far parte della nostra quotidianità l'autocertificazione.Col nuovo decreto, firmato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che introduce maggiori misure restrittive a partire da venerdì 6 novembre, il documento cartaceo diventerà nuovamente indispensabile per muoversi dopo le 22, orario in cui scatterà il "coprifuoco" a livello nazionale. Da quell'ora in poi sarà possibile uscire di casa solo per ragioni legate alavoro, salute e necessità. Dato che la Puglia è stata collocata nella zona arancione, sarà necessaria anche per spostarsi verso gli altri Comuni diversi da quello di residenza. Qui è possibile scaricare il nuovo modello di autocertificazione in versione editabile.