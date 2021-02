Risale il numero di positivi al Covid a Giovinazzo, ma aumentano anche i guariti

I DATI PUGLIESI DELLE ULTIME ORE

Aumentano gli attualmente positivi al Covid a Giovinazzo, ma sale anche il numero dei guariti.È questo il quadro che si delinea dal nuovo aggiornamento sulla situazione epidemiologica in città, fornito dal Comune di Giovinazzo nelle scorse ore.Con i dati riferiti al 9 febbraio 2021, sul territorio giovinazzese ci sono, un dato in aumento di 19 unità rispetto al bollettino del 3 febbraio scorso. Ma le buone notizie arrivano dai guariti, che sono saliti a. Dal marzo 2020 sino ad oggi, a Giovinazzo si sono ammalate di Sars CoV2 ben, 663 delle quali hanno contratto il virus dal 17 luglio in poi.Purtroppo la comunità locale ha anche dovuto piangere sin quicolpite da Coronavirus, 6 nel 2020 e 3 dall'inizio del nuovo anno. Il più giovane tra i deceduti aveva 57 anni, il più anziano 91 anni.La giornata di ieri, 10 febbraio, ha fatto registrare in Puglia 2.492 nuove guarigioni dal Covid-19, che hanno portato il totale da inizio pandemia a 80.617.Purtroppo la nostra regione ha fatto registrare anche altri 25 decessi: 14 nel barese, 8 in Capitanata, 3 nella Bat. Il computo totale dei positivi morti dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 3488. Tra di essi, 1116 risiedevano in un comune dell'Area Metropolitana di Bari, la più colpita dall'emergenza.Ieri in Puglia sono stati rintracciati altri 1063 nuovi contagi su 10.517 tamponi rinofaringei effettuati, pari al 10,1% del totale, percentuale assai più alta della media nazionale, ferma al 4,16% e che non è certamente da zona gialla. I nuovi casi sono così suddivisi per provincia di provenienza:350 Area Metropolitana di Bari307 Provincia di Taranto128 Provincia Bat108 Provincia di Lecce95 Provincia di Brindisi61 Provincia di Foggia3 residenti fuori regione11 casi di provincia di residenza non notaAttualmente, nella nostra regione ci sono 47.106 positivi al Sars CoV2, un dato in netta discesa nelle ultime 24 ore (-1454). Tra questi, 45.451 si stanno curando a casa (il 96,5% del totale), mentre sono 1655 i pazienti ricoverati in ospedale e tra di essi 167 (+2) lottano nelle nostre terapie intensive.