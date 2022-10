Ripresa dei contagi a Giovinazzo tra il 26 settembre ed il 2 ottobre

Contagi da Covid-19 in aumento a Giovinazzo tra il 26 settembre ed il 2 ottobre scorsi.Lo attesta il settimanale report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari che racconta diin quel lasso di tempo, per un tasso di 102,4 positività ogni 100mila ipotetici residenti, sotto la media metropolitana salita a 220,3, frutto di 2710 casi nei 41 comuni dell'ex provincia barese.Nella settimana precedente, a Giovinazzo erano stati 18 i contagi, per una media di 92,2. E purtroppo sono tanti coloro i quali effettuano tamponi "fai da te" e non denunciano la propria situazione e pertanto si tratta di cifre probabilmente approssimative. Resta l'impatto della riapertura delle scuole sull'andamento dei contagi, dopo la revoca dell'imposizione dell'utilizzo di mascherine in aula, dati peraltro confermato anche dal Ministero della Salute nelle scorse ore su scala nazionale.