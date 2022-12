Rifiuti, sanzionate quattro attività commerciali di Giovinazzo

14 foto Rifiuti locali commerciali

Controlli a tappeto in tutta la città di Giovinazzo in diverse attività commerciali da parte dellaSotto la lente d'ingrandimento del comando di via Cappuccini lo smaltimento dei rifiuti da parte di alcuni esercizi commerciali che non avrebbero rispettato la normativa vigente.Su. Un pugno di ferro che l'amministrazione comunale guidata da Michele Sollecito ha voluto mostrare in linea con quanto stabilito per i comuni cittadini con la rimozione delle isole ecologiche non solo per manutenzione, ma anche per scarsissimo senso civico.Secondo l'assessore alla Polizia Locale,Giovinazzo è «indietro anni luce rispetto ad altre realtà italiane ed europee. Scontiamo - ha aggiunto - un gap evidentissimo in fatto di cultura del rispetto ambientale anche in ambito urbano. Siamo stati al fianco delle attività commerciali nel periodo nerissimo del distanziamento fisico durante la pandemia e lo siamo stati sino alla scorsa estate. Ora, in coerenza con quanto fatto anche con i privati, è giusto cambiare passo e ripristinare quel decoro che da tempo cerchiamo di far rispettare. Sono decisioni talvolta impopolari, me ne rendo conto, ma Giovinazzo deve crescere anche da un punto di vista turistico e quello scempio che la vostra testata documenta con alcune foto, scattate dall'amministrazione, non è più ammissibile. Sempre al fianco dei commercianti - ha ribadito - per quel che concerne sviluppo ed opportunità per il settore, ma non possiamo lasciare che sui rifiuti si facciano sconti e che i virtuosi vengano penalizzati», ha quindi concluso.