Quasi Uguali Show, a Molfetta musica e divertimento con le imitazioni delle star

Nove artisti si esibiranno all'Anfiteatro di Ponente a Molfetta imitando celebri performer nazionali e internazionali. Proeventisocietà leader a livello europeo nella creazione di spettacoli dal vivo, presenta, una serata di musica, ballo e divertimento, in programma il prossimo 25 agosto a partire dalle ore 21.00.L'evento è condotto dallo showman pugliese, "molfettese d.o.c.", per molto tempo direttore artistico dei villaggi Valtur e conduttore televisivo del quiz-show Non è un paese per cuochi, in onda sulle principali emittenti della Puglia e della Basilicata.Special guest della serata è il celebre cantante e doppiatore, vincitore del programma tv Tale e Quale Show in onda su Rai Uno.Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.