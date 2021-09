Quasi 30mila dosi di vaccino somministrate a cittadini di Giovinazzo

Sonole dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate a residenti a Giovinazzo.A raccontarlo è un puntuale report della ASL Bari che evidenzia anche come la cittadina adriatica sia anche tra i comuni più virtuosi, in quanto oltre ildei cittadini over 12 ha ricevuto almeno una dose di siero, come da noi riportato nelle scorse giornate.I giovinazzesi che, al 23 settembre, avevano ricevuto almeno la prima dose erano infatti, mentrehanno completato il ciclo vaccinale. Numeri incoraggianti in vista della temuta prova autunnale e dopo le riaperture ulteriori paventate nelle scorse ore dopo il pronunciamento del Comitato Tecnico-Scientifico ed all'esame dell'esecutivo nazionale.A Giovinazzo ci sono attualmente 10 positivi al virus, ma non si riscontrano ospedalizzazioni. Nelle prossime ore nuovi aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in città.