Quasi 12mila cittadini di Giovinazzo hanno completato il ciclo vaccinale

Buone notizie dalla campagna vaccinale di cittadini giovinazzesi, che continuano a doversi dividere tra Fiera del Levante a Bari, Molfetta (in maniera maggioritaria), Terlizzi e Bitonto, in attesa dell'apertura autunnale (forse) dell'hub allestito nella palestra della scuola "San Giovanni Bosco".Al 5 agosto 2021 sonole dosi di siero somministrate a residenti di Giovinazzo e sonoi cittadini che ne hanno ricevuta almeno una. Ma il dato più interessante è legato a coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale: sonoNumeri che fanno comprendere quanto sia avanzata la campagna vaccinale, nonostante tante difficoltà. Intanto le farmacie cittadine abilitate come sportelli FarmaCUP stanno ricevendo ulteriori prenotazioni da parte di una fetta consistente di popolazione, anche over 60, che per paura o scarsa informazione non si era ancora vaccinata. Centinaia infine i giovinazzesi che hanno scaricato il Green Pass.