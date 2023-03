Pva: «La farsa dell’amministrazione Sollecito sull’autonomia differenziata»

Del resto, come poteva Sollecito che dentro la sua maggioranza tiene insieme pezzi di PD, legati ai vari Emiliano e Maurodinoia, con Forza Italia e Fratelli d'Italia, votare un provvedimento contro quella schifezza che è l'autonomia differenziata voluta da Calderoli?».



Nella serata di ieri, in coda ad un «consiglio comunale sconcertante», per, il dibattito si è concentrato sulla «farsa deglisull'autonomia differenziata», il disegno di legge promosso dal ministroe approvato dal«Il plurale non è affatto casuale - fanno notare i consiglieri comunali-, perché l'amministrazione Sollecito con l'avvallo del presidente del consiglio Cervone, dimostratosi palesemente inadeguato al suo ruolo di garante dei diritti delle opposizioni, è riuscita a portare in discussione ben 3 ordini del giorno sullo stesso argomento:».«Per realizzare questa "straordinaria impresa" - continua, in comunicato stampa, il gruppo politico - il presidente del consiglio ha dovuto persino mortificare in più occasioni i diritti e le prerogative dei consiglieri di minoranza».Proprio Pva, insieme ae alla lista, avevano chiesto un consiglio comunale "aperto" ai cittadini e alle associazioni: «Dapprima "ha dimenticato" di convocare il consiglio comunale "aperto" richiesto dai nostri consiglieri comunali, unitamente a quelli di, mettendo invece all'ordine del giorno la "sola" proposta del sindaco».«Successivamente, e solo a seguito delle nostre rimostranze - fa notare ancora- ha inserito altri due ordini del giorno aggiuntivi, ovvero la nostra proposta e quella ulteriore del PD (da cui la maggioranza aveva peraltro scopiazzato a piene mani). A questo pasticcio regolamentare, seguivano ampie rassicurazioni sul fatto che in Consiglio sarebbe bastata una piccola sospensione per trovare una linea comune sui tre ordini del giorno».Tutto rientrato? Tutt'altro. «L'inganno politico - continua la nota - è stato svelato perché si è scoperto che la maggioranza non avrebbe mai votato la nostra proposta di deliberato perché ritenuta politica.