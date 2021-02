PVA denuncia: «Ancora lagunaggio di percolato nella discarica di San Pietro Pago»

«Sono passati più di tre anni dalle nostre prime denunce sulla emergenza ambientale in discarica e con rammarico constatiamo e siamo costretti ad informare la cittadinanza che, purtroppo, la situazione è ulteriormente peggiorata, se non addirittura diventata drammatica!».La denuncia, in parole e foto, è ancora diche sottolinea come i fenomeni di lagunaggio di percolato si siano notevolmente aggravati col trascorrere del tempo.«Il percolato - spiega una nota - è un liquido altamente inquinante, che può contaminare pericolosamente le matrici ambientali (suolo, piante, aria, falde acquifere) con cui viene a contatto e necessita pertanto di smaltimenti specifici e costanti nel tempo. Grazie anche alle nostre denunce - rivendicano -, la Regione Puglia ha stanziato al Comune di Giovinazzo la somma diper consentire di aspirare e smaltire regolarmente il percolato, nonché per eseguire le indagini preliminari sulle matrici ambientali».L'oggetto della nuova denuncia è però legata all'inerzia dell'Amministrazione comunale, almeno negli ultimi mesi: «dall'esame degli atti pubblicati in albo pretorio - scrivono ancora dal movimento guidato dal Presidente Girolamo Capurso -, parrebbe che l'ultimo intervento di aspirazione del percolato effettuato dal Comune risalga al lontanoe che da allora (per oltre 8 mesi!) non sia stato effettuato nessun altro intervento! Per non parlare poi delle indagini sulle matrici ambientali - è l'ulteriore sottolineatura -, di cui non v'è traccia alcuna!».L'azione di PrimaVera Alternativa è quindi andata oltre, cercando di interpellare organi sovracomunali per poter stoppare una situazione che dal movimento di sinistra reputano da molto tempo assai grave: «Dinanzi a tale preoccupante ed inquietante situazione ed all'inerzia dell'Amministrazione - evidenzia PVA - abbiamo ritenuto di dover interpellare laper richiedere, per quanto di rispettiva competenza, di porreLa tutela della salute e dell'integrità delle matrici ambientali - concludono - è un diritto inalienabile dei cittadini Giovinazzesi! Perché, per noi, il percolato non è