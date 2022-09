Puglia Village e MTM siglano un accordo sino al 2024

A Molfetta, negli uffici del, la, ha siglato un importante accordo con il management dellapugliese, per garantire sino al 2024 il servizio giornaliero di trasporto/navetta dalla città di Molfetta all'ingresso principale del Village. Il sindaco di Molfetta,, e l'amministratore unico MTM,(in foto con la Center Manager Puglia Village,), si sono detti soddisfatti dell'accordo che consolida il rapporto esistente, ampliandone la durata in considerazione dell'ottima riuscita della collaborazione., quindi, trasporteranno dal centro cittadino, con capolinea, tutti coloro che vorranno raggiungere ilper trascorrere una giornata in totale relax, all'insegna dello shopping in cui qualità e convenienza sono sempre sullo stesso piano.A tutti coloro che usufruiscono del servizio di MTM, Puglia Village restituisce gratuitamente il biglietto del bus di ritorno: basta recarsi all'infopoint del Village mostrando il biglietto della corsa dell'andata già effettuata.Per conoscere gli, così come gli orari di collegamento in autobus, è sempre utile consultare il sito www.pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali "". Per conoscere meglio la programmazione del cinema multisala basta collegarsi al sito http://ucicinemas.it/molfetta