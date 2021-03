Puglia sempre più rossa: quasi duemila contagi nelle ultime ore

26 decessi

I guariti



La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo aggiornato

Sempre più rossa la Puglia, che continua a far registrare percentuali da record nei contagi da Sars Cov2. I tamponi effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 11.296 ehanno fatto emergere casi di positività al virus. E davvero non si comprende come, nonostante gli appelli delle autorità alla massima prudenza, continuino ad esservi numeri così alti.Il dettaglio per provincia è dunque il seguente:824 Area Metropolitana di Bari371 Provincia di Taranto267 Provincia di Lecce263 Provincia di Foggia138 Provincia di Brindisi109 Provincia Bat7 casi di residenti fuori regione4 casi di provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.753.965 test rinofaringei, dai quali sono emersi complessivamente 174.983 casi di positività (il 9.97% del campione totale).La nostra regione piange altre 26 vittime: 11 nel barese, 5 nel tarantino, 4 nella Bat, 3 nel brindisino, 1 in Capitanata. Il bilancio da inizio emergenza sanitaria è perciò salito a 4447 e di questi 1457 erano residenti nell'Area Metropolitana di Bari.Un piccolo spiraglio di luce lo fanno intravedere i tanti guariti. Nelle ultime ore sono stati 1055, che hanno portato il totale dal marzo 2020 a 128.464.Attualmente in regione ci sono 42.072 positivi al Covid-19, molti dei quali si stanno curando a casa (sono 40.195, pari al 95,5% del totale). In ospedale però aumentano i ricovero, che hanno toccato quota 1877 (+33 rispetto al venerdì), con 210 persone che stanno lottando in terapia intensiva.A Giovinazzo gli attualmente positivi sono saliti a 116, mentre i morti sono stati 11. I giovinazzesi infettatisi sono stati 889 da inizio pandemia, mentre 763 sono riusciti a lasciarsi il virus alle spalle.