Covid, Puglia prima in Italia per accessi in terapia intensiva nelle ultime ore

27 decessi

La nuova situazione in Puglia

Sono stati ben 30 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime ore in Puglia. Un dato preoccupante, al netto del calo dei contagi e delle occupazioni dei posti letto nei nostri ospedali. La Puglia è dunque stata la prima in questa classifica al contrario ed attualmente ci sono 202 pazienti che lottano in quei reparti.Nella giornata di ieri, 6 maggio, sono stati registrati altri 27 decessi in regione: 8 in Capitanata, 7 nel Basso Salento, 5 nel tarantino, 4 nel barese, 2 nel brindisino, 1 nella Bat. Il triste computo dei morti da inizio emergenza sanitaria è quindi aggiornato a 6037 vittime. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:2119 Area Metropolitana di Bari (a Bitonto circa 90)1420 Provincia di Foggia911 Provincia di Taranto632 Provincia Bat557 Provincia di Lecce342 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaIeri, 6 maggio, sono emersi altri 877 casi di contagio da Sars CoV2 su 11893 tamponi effettuati, pari al 7,37% del campione totale. 253 sono gli infetti dell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente sul territorio regionale vi sono 45475 positivi al virus, un dato fortunatamente in discesa (-1011) rispetto al bollettino del mercoledì. Di questi, sono 43761 i pugliesi che si stanno curando in casa, mentre i ricoverati sono 1714 (202, come anticipato, lottano in terapia intensiva).Buone notizie infine sul fronte guariti. Nelle ultime ore sono stati 1861 in Puglia i pazienti negativizzatisi ed il numero di persone che si sono lasciate il Covid alle spalle è così salito a 188.680.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.