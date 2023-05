Primavera capricciosa: ancora un sabato col maltempo su Giovinazzo

La primavera su Giovinazzo potrebbe decollare solo la prossima settimana, quando si raggiungeranno picchi di 25°, ma in questo sabato 20 maggio sono attese nuove piogge sulla cittadina adriatica.con temperature massime in discesa sui 17-18°. La ventilazione sarà debole da quadranti meridionali ed il mare quasi calmo. Cielo coperto con possibilità di nuove brevi piogge anche a sera. Umidità in risalita al 95%. Minime della notte sui 14°.Per aggiornamenti sul meteo della domenica, vi rimandiamo al consueto appuntamento della mezzanotte del sabato.