Prefettura al lavoro in vista dello spettacolo delle Frecce Tricolori

È stato fatto il punto della situazione e pianificate le misure di sicurezza per l'evento in programma il 27 agosto

Nella riunione del, svoltasi in Prefettura, presieduta dal prefetto, sono state analizzate le situazioni di sicurezza a Ruvo di Puglia e Altamura, ma è stato fatto anche un esame del piano di security per leche si terranno a Giovinazzo.Sul tavolo, infatti, c'erano le predisposizioni di sicurezza in vista del ritorno della pattuglia acrobatica nazionale delleche si esibirà il 27 agosto sulla riviera di Giovinazzo. Durante l'incontro, a cui hanno preso parte il vice sindacoed il comandante della, è stato fatto il punto della situazione e pianificate le necessarie misure volte a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.Seguiranno, nel corso dell'estate, ulteriori tavoli tecnici con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali interessati per gli aspetti di safety curati dalnell'ambito dell'organizzazione dell'evento e security che riguarderanno la definizione del piano viabilità, di quello sanitario, l'interdizione degli specchi acquei interessati dal sorvolo delle pattuglia acrobatica e i dispositivi di sicurezza delle forze dell'ordine col coordinamento del questore di Bari,Presenti al comitato, fra gli altri, il, i rappresentanti dei comandanti provinciali dei, il comandante del reparto aeronavale della, i comandanti delle, il comandante deie i rappresentanti della