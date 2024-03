"Poetry Books", la terza edizione alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

Domenica 17 marzo 2024, alle ore 18,30, nella sala conferenze della Cittadella della Cultura di Giovinazzo avrà luogo la terza edizione diorganizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.Una edizione tutta al femminile con la presenza di tre poetesse che presenteranno le loro ultime sillogi pubblicate. Si tratta della biscegliesecon il libro "Nottelucente" che dialogherà con il critico Vito Davoli con letture di testi a cura delle socie dell'Associazione L'Ora Blu; della materanacon il libro "Considerazioni quasi notturne" presentata dal Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia, Gianni Antonio Palumbo con letture a cura di Tania Adesso; infine della baresecon il libro "Resistenti al buio" , che dialogherà con Maria Pia Latorre con letture di Nicola Accettura.«Abbiamo volutamente scelto tre poetesse con le loro ultime pubblicazioni non solo per valorizzare la poesia al femminile, ma anche per dare un segnale forte di qualità in vista della 14^ Edizione della Notte Bianca della Poesia – ha dettoideatore del format letterario e Presidente dell'Accademia – con presentatori delle sillogi di notevole spessore. Molto interessante – ha chiosato De Matteo – la scelta di lettori e lettrici che renderanno l'atmosfera alla cittadella davvero magica e godibile da parte del pubblico».Sillogi che segnano una rotta mediterranea in continuo dialogo tra luoghi, colori e trasparenze delle terre di Puglia e Basilicata accarezzando spazi dove la parola poetica diventa desiderio di viaggiare all'interno dell'animo umano.si avvale del patrocinio del Comune di Giovinazzo.