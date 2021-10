Piccola tartaruga recuperata a Giovinazzo, salvata da un pescatore

Un piccola tartaruga di appenadi lunghezza carapace, del peso di poco più di, è stata recuperata al largo del porto di Giovinazzo da un pescatore. L'uomo, del posto, ha capito subito che non sarebbe stato il caso di lasciare in mare la piccola, per questo ha contattato il personale del​«Era necessario un intervento tempestivo perché tartarughe così piccole vanno velocemente incontro a condizioni di ipotermia che possono essere fatali - spiega, del centro di recupero tartarughe marine di Molfetta .- In effetti il pescatore giovinazzese,, ha recuperato e poi portato a terra l'animale». Per lui l'emozione è stata molto grande perché non capita tutti i giorni di trovarsi a salvare una piccola tartaruga marina della specie caretta caretta.Salvemini, dopo averla recuperata, ​l'ha portata immediatamente al centro di Molfetta, dove è stata presa in cura. «La tartaruga pesae ha un carapace di. Fortunatamente non aveva traumi e lesioni, ma si presentava debilitata, in ipotermia e se nessuno l'avesse salvata, non sarebbe riuscita a sopravvivere». L'animale, in questi giorni, sarà sottoposta ad una serie di accertamenti presso ilcon sede a Bari.«Siamo felici che è al sicuro grazie alla crescente sensibilità dei pescatori nella salvaguardia delle specie a rischio estinzione, conclude Salvemini». Segnalazioni come questa sono importanti per mettere in salvo animali in difficoltà e, quando si avvertono i centriè molto importante fornire una geo-localizzazione.