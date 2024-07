Piano delle Coste, il 29 luglio la presentazione a Giovinazzo

Domani, lunedì 29 luglio, alle 19.00, in sala San Felice, sarà presentato il Piano Comunale delle Coste di Giovinazzo che approderà a breve in Consiglio comunale per scontare poi il tempo dovuto per osservazioni da parte di cittadini e portatori di interesse.Interverranno i tecnici incaricati della redazione del Piano e l'amministrazione comunale, in testa il sindaco Michele Sollecito, illustrerà come il PCC si integra con il nuovo PUG da poco adeguato e presentato in Regione Puglia. Un altro tassello verso una Giovinazzo regolamentata e che guardi sempre più agli interessi della sua gente per una crescita costante.