Patroni Griffi si dimette, Mastro: «Il miglior presidente di Autorità Portuale»

, per ragioni personalissime, ha lasciato la carica di presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale. Una decisione presa sin dallo scorso autunno e comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Puglia con ampio margine. L'incarico - si è appreso da comunicati stampa e agenzie - sarebbe in ogni caso terminato in giugno.Tra i suoi più stretti collaboratori, amico personali, uomo ovunque c'è il Rappresentante regionale in seno al Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, il giovinazzeseRaggiunto da noi telefonicamente, Mastro ha così commentato: «È una volontà appresa dallo stesso presidente sin dal settembre 2023, ma non conoscevo le tempistiche con cui la notizia sarebbe uscita - ha detto il docente di Diritto dei trasporti e della navigazione -. La mia attività di fatto di gestione di fondi destinati ai porti mi ha permesso di lavorare a stretto contatto con una persona dal grande spessore umano. Continuerà la nostra amicizia ben oltre i nostri incarichi, ma sin da oggi sento di poter dire che, facendo parte dal 2008 dell'Autorità, ne ho visti di presidenti, di component di commissioni e ne conosco altri. Ma lui è indubbiamente ed universalmente riconosciuto come il migliore. Ugo Patroni Griffi è stato - ha rimarcato Francesco Mastro -, senza timore di smentita, riconosciuto come il più creativo, il più colto, il più intuitivo ed allo stesso tempo il più pragmatico tra i presidenti delle nostre Autorità portuali. Con lui ho condiviso molto ed a lui devo molto. Resta il rapporto personale che proseguirà anche negli anni a venire», ha concluso.