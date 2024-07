Partito a Giovinazzo "In ogni senso festival"

Ha aperto la quinta edizione diideato e organizzato dall'il reading musicale a cura dello scrittoreche ha presentato il suo libropubblicato lo scorso anno. L'incontro tra musica e parole, inserito nel cartellone degli eventi dell'Estate 2024, varato dalla città di Giovinazzo- Assessorato alla Cultura, si è svolto nello scenario incantevole della Vedetta sul Mediterraneo. Per questo momento ricco di contenuti, di aneddoti e musica l'autore è stato accompagnato daalla chitarra e alla voce nell'interpretazione versatile gradevole e raffinata di una selezione di canzoni celebri, legate strettamente al Festival di Sanremo.La presentazione della serata a cura didell'Associazione Tracce ha fornito i cenni salienti sul contenuto dell'iniziativa che ha visto protagonisti insieme, nuovamente a Giovinazzo, lo scrittore Frezza e il musicista Mezzina in un connubio che funziona bene da anni e che continua a proporre viaggi musicali narrati e interpretati musicalmente con armonia. Il libro "Festival - Perché Sanremo è Sanremo" ha posto l'accento sulla storia del festival della canzone italiana e l'autore Fulvio Frezza ha condotto una riflessione narrata di tutti gli anni del festival di Sanremo dagli inizi fino ai giorni nostri. Il festival della canzone italiana, uno dei più importanti del mondo, iniziò la sua storia nel 1951. Lo scrittore Fulvio Frezza, a fronte di una sua accurata ricerca storica e musicale, ne ha tracciato un gradevole e lungo racconto particolareggiato porgendo al pubblico tantissimi aneddoti su chi ha fondato la manifestazione, sui presentatori che si sono susseguiti sul palco, sugli eventi che hanno contraddistinto le varie edizioni dal passato all'edizione 2024. Molto interessante ascoltare tante curiosità sui cantanti sia italiani sia stranieri protagonisti di storie e originali bizzarie artistiche oltre che musicali.Il tutto è stato illustrato con opportuni interventi narrati in perfetta armonia con la musica proposta da Domenico Mezzina che in circa un'ora e trenta di narrazione ha dato cenno di cinquanta brani tra i più rappresentativi che hanno segnato gli oltre settanta anni di un festival sempre al centro di particolare attenzione mediatica. Nel festival della canzone italiana che pone attenzione alle parole, ecco inserite musica e parole in una perfetta sintonia partita, innanzitutto, dai due protagonisti dell'incontro e aperta al numeroso pubblico che ha gradito la serata. Un recital di piacevole ascolto in cui non sono mancate tracce di nostalgia. Non nuovi a questo tipo di collaborazioni Fulvio Frezza e Domenico Mezzina hanno espresso la loro sintonia professionale, il primo narrando e il secondo cantando, correlando i brani al momento narrato appena ascoltato. E con uno "Splash " musicale che fa riferimento a una delle canzoni più recenti del Festival, giunge la fine del recital, il racconto è così terminato. L'iniziativa ben proposta stilisticamente ha dato senso alle emozioni e ai ricordi che le stesse canzoni hanno rievocato in ogni spettatore. Tante altre simpatiche curiosità sul Festival di Sanremo sono contenute nel libro di Fulvio Frezza che sta a noi scoprire approfondendo la lettura.