A Giovinazzo parte la V edizione di "In ogni senso festival"

Al via la V Edizione dila rassegna delle parole dette, scritte, inventate, taciute, cantate, animate, ballate, perdute, realizzata dall'Associazione Tracce.a Giovinazzo si terranno una serie di eventi per adulti e bambini.Si inizia mercoledìalle ore 20:00 con il reading/concerto coinvolgente e divertente "Festival. Perché Sanremo è Sanremo", tratto dal libro omonimo di Fulvio Frezza, che nel corso della serata sarà la voce narrante, accompagnata da Domenico Mezzina (chitarra e voce).alle ore 19:00 "La scatola delle parole", inventare, dire, scrivere le parole con Lucia Schiralli. Alle parole si alterneranno momenti musicali a cura di Giovanni Chiapparino (tastiera) Roberto Galanto (chitarra e voce) e Ilaria Stoppini (flauto traverso). Esposizione dei lavori realizzati dai bambini delle IV e V dell'I.C. "Sn G. Bosco – Buonarroti".dalle ore 18:30 alle 20:30 ritorna "Lo ScambiaLibro" l'iniziativa che vuole promuovere non solo la cultura del libro e della lettura, ma anche la cultura dello scambio e del riuso di ciò che non viene più utilizzato, condividendolo con chi voglia beneficiarne.invece, alle ore 19:00 spazio a "Il nome dei numeri" con Sandra Lucente. Rilettura del libro "Quanti? Tanti!" in forma di gioco per scoprire quando e perché abbiamo dato un nome a certi ordini di grandezza, la grandezza delle scoperte scientifiche.Necessaria la prenotazione per gli eventi del 12 e 16 luglio inviando: SMS o messaggio Whatsapp al 347 7818249 - Mail: associazionetracce@gmail.com