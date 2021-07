IL PROGRAMMA COMPLETO

INFO, PRENOTAZIONI E VISITE GUIDATE

Dopo oltre un anno, torna la rassegna musicale giunta ormai alla sua quinta edizione.Edizione anomala questa, perché fortemente condizionata dai problemi legati alla pandemia, ma gli organizzatori, insieme all'Assessore alla Culturae a tutta all'Amministrazione Comunale, hanno voluto fortemente che si tornasse a godere delle emozioni che solo la musica dal vivo sa regalare.«Sapevamo che lo sforzo organizzativo sarebbe stato notevole, pieno di ostacoli e impedimenti dovuti principalmente all'emergenza che stiamo vivendo, e così è stato! Ma bisogna tornare ad apprezzare l'arte, la musica e la bellezza, regalando e regalandoci momenti di distrazione e di normalità».Queste le parole del direttore artisticoe dello staff dellache hanno messo su in breve tempo una rassegna degna del prestigio delle passate edizioni.Laè inserita nel cartellone estivo degli eventi del Comune di Giovinazzo. Sarà articolata in 3 eventi dal 21 al 23 luglio in collaborazione con il gruppo FAI di Giovinazzo, che si occuperà di accompagnare il pubblico in una visita guidata alla scoperta delle splendide location che ospiteranno i concerti.Infatti l'obiettivo degli organizzatori è quello di coinvolgere lo spettatore in un contatto totale con la bellezza: dalla musica all'arte, alla poesia e all'atmosfera magica dei tramonti estivi.Aprirà la rassegnailcon Serena Grittani (voce), Giuseppe Todisco (tromba e flicorno), Bruno Montrone (Hammond) e Dario Riccardo (batteria). E' un progetto musicale che unisce quattro giovani ma già affermati musicisti della nostra terra, che ci faranno riscoprire i classici della tradizione jazzistica. Talento, improvvisazione, atmosfere rilassate e rarefatte con brani della scena cool della West Coast degli anni 50.Il concerto si terrà nelsarà la volta del gruppo giovinazzese deii, con Mariangela Di Capua (voce), Leonardo Lospalluti (mandolino e charango), Nicola Nesta (basso e chitarra), Francesco Giancaspro (pianoforte), Gaetano Depalma (flauto e chitarra), Eric Forsmark (percussioni). I sei musicisti di grande esperienza, hanno deciso, ormai da qualche anno, di percorrere insieme una strada ed il loro percorso mira a sud. Un sud geografico e musicale, dove la musica diventa bisogno ancestrale per vivere passioni, contrasti, gioie, nostalgie. Nel viaggio dei Terra di Voci si passa infatti dall'Argentina, culla di tradizioni che hanno dato vita a meravigliosi tanghi e a languide milonghe, per giungere in Brasile che con i suoi colori e il sorriso del suo popolo ha donato al mondo della musica generi universali come la bossa nova, la samba e la embolada…e poi, ancora, in viaggio per Cuba, straordinaria fucina musicale da sempre, si pensi al cha cha cha, alla salsa, alla timba ad anche al bolero. Il percorso continua in Cile, in Messico, tocca Panama.Il concerto si terrà nella splendida cornice dellaL'ultimo appuntamento è previsto percon il duo, con Vincenzo Mastropirro (flauto) e Mauro Altamura (clarinetto). Il progetto prende ispirazione dal "recitar cantando" una modalità utilizzata a partire dal 1600 in ambienti aristocratici romani, in cui alle proprietà narrative delle vicende da tramandare, si aggiunsero qualità espressive canore via via sempre più indirizzate verso la recitazione cantata. Da qui, il progetto recitar sonando, dinamico e conviviale verso il pubblico. È una sorta di percorso onirico tra musica e poesia e si articola in una sequenza scelta di brani musicali e poetici.Il concerto si terrà nelOgni evento inizierà alle 19:00 con una visita guidata a cura del FAI e i concerti avranno inizio alle 19:30.L'ingresso è su prenotazione, in ottemperanza delle norme anti covid.Per info e prenotazioni rivolgersi al 329-3976691 oppure al 346-5774064