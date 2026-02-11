Lama Castello
Parco naturalistico a Lama Castello, se ne occupa il Consiglio comunale di Giovinazzo

La petizione popolare partita dagli Amici dell'ambiente, della flora e della fauna

Giovinazzo - mercoledì 11 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Si terrà giovedì 12 febbraio, alle ore 19.00, in prima convocazione, e il giorno 13 febbraio, sempre alle 19.00, in seconda convocazione, il Consiglio comunale di Giovinazzo.
All'ordine del giorno la petizione popolare proposta dall'associazione naturalistica 'Amici dell'ambiente, della flora e della fauna' per l'istituzione di un Parco Naturalistico in località Lama Castello (in foto qualche anno fa, ndr) a Giovinazzo.
La cittadinanza è invitata a partecipare all'assise dell'Aula Pignatelli.
Una petizione popolare per un Parco naturale nella lama Castello Territorio Una petizione popolare per un Parco naturale nella lama Castello Già partita la raccolta firme da parte degli Amici dell'Ambiente della Flora e della Fauna
