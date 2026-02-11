Parco naturalistico a Lama Castello, se ne occupa il Consiglio comunale di Giovinazzo

La petizione popolare partita dagli Amici dell'ambiente, della flora e della fauna

Si terrà giovedì 12 febbraio, alle ore 19.00, in prima convocazione, e il giorno 13 febbraio, sempre alle 19.00, in seconda convocazione, il Consiglio comunale di Giovinazzo.All'ordine del giorno la petizione popolare proposta dall'associazione naturalistica 'Amici dell'ambiente, della flora e della fauna' per l'istituzione di un(in foto qualche anno fa, ndr) a Giovinazzo.La cittadinanza è invitata a partecipare all'assise dell'Aula Pignatelli.