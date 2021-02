Ora a Giovinazzo c'è via Luigi Scivetti

5 foto Intitolazione via Luigi Scivetti

Trent'anni di attività politica, sindacale, dentro le istituzioni dello Stato.Da ieri, 6 febbraio 2021, Giovinazzo ha, strada intitolata a colui che fu sindaco tra il 1973 ed il 1975, deceduto nel 1984.In una tiepida mattina invernale, a celebrare l'uomo, prima ancora del politico, con lo scoprimento della targa toponomastica in quella che era III traversa di via Bari, c'era la figlianipoti e alcuni amici, oltre al Sindacoed al Presidente del Consiglio comunale,La cerimonia si è tenuta in forma breve nel rispetto delle normative anti-CovidPoche le parole commosse dette, tanto il senso di comunità che si è ritrovata ad omaggiare un passato che vedeva Giovinazzo tra le prime dieci cittadine italiane non capoluogo di provincia per reddito pro-capite, grazie alle Ferriere e ad una visione politica forse oggi non più riproponibile, ma che aveva il merito di guardare lontano.Classe 1913,era stato in Giunta comunale sin dal primissimo dopoguerra, nel 1946, quando il primo cittadino giovinazzese era Vitantonio Lozupone, fondatore della Democrazia Cristiana in Terra di Bari. Poi, negli anni '70, grazie anche al suo impegno nella Cisl al fianco degli operai, divenne Sindaco per un triennio, in un periodo storico che ancora era di crescita complessiva per Giovinazzo, prima del declino degli inizi del decennio successivo.Un altro pezzo di storia cittadina è stata così ricordata grazie ad un più ampio progetto, che va ormai avanti da alcuni anni, di rivisitazione toponomastica da parte dell'Amministrazione comunale in carica. Sotto il nostro articolo una breve galleria fotografica.