Oggi c'è la “Passeggiata virtuale nell’agro di Giovinazzo” della Touring Juvenatium

Gli eventi dell'Associazione culturalesono stati tutti rinviati per via dell'emergenza sanitaria. E questo è fatto noto.Ma il presidente Vito Fumai ed il direttivo non si sono persi d'animo e così hanno ideato per quest'oggi, 8 agosto, lache andrà in qualche misura a sostituire il canonico appuntamento con la Cicloturistica "Pedalando per i Casali".Questa mattina,sulla pagina Facebook dell'associazione con sede in corso Principe Amedeo sarà pubblicato questo tour virtuale che andrà a toccare tre siti presenti nelle campagne del territorio giovinazzese, finora inesplorati:I tre video, completati dalla voce dell'etnoantropologa ed esperta di storia locale,, sono stati girati nel mese di giugno, in quei pomeriggi che invogliano ad andare in bici ad apprendere qualche nozione in più sulle nostre radici.La pubblicazione sulla pagina dellaavverrà alle ore 10.00.