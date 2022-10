Occupazioni di suolo pubblico. Da lunedì iniziano i controlli dell'Abaco

, in qualità di concessionaria del servizio di gestione del canone unico patrimoniale (legge n. 160/2019) del, rende noto che a partire da domani,, inizieranno le attività di controllo delle occupazioni del suolo pubblico e dei manufatti pubblicitari sul territorio comunale.«Il censimento - riferiscono dagli uffici dell'azienda - ha come obiettivo quello di verificare lo stato di fatto relativamente al rispetto del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale». Per tale attività, che andrà avanti nei prossimi giorni, saranno presenti sul territorio comunale alcuni operatori specializzati, muniti di tessera di riconoscimento, che procederanno con la rilevazione delle occupazioni del suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie.Il personale incaricato da, in qualità di concessionaria del servizio comunale, procederà con i controlli sull'intero territorio comunale attraverso rilievi fotografici, la misurazione dei manufatti, delle occupazioni di suolo pubblico e «ove necessario, la richiesta di informazioni ai contribuenti», è scritto in una nota.