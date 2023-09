Definizione agevolata, a Giovinazzo l’11 settembre scadono i termini per le domande

Si ricorda ai contribuenti che il prossimo lunedì 11 settembre scade il termine per la presentazione dell'istanza dinon riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e di accertamenti esecutivi relativi al periodo dalI debiti possono essere estinti versando ratealmente le somme dovute a titolo di capitale, escluso sanzioni ed interessi, e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.La domanda va presentata ad ABACO S.p.a. utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web del Comune di Giovinazzo, all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it , allegando copia del documento di identità, e inviando il tutto o via email all'indirizzo definizioneagevolata@abacospa.it , o con una raccomandata A/R all'indirizzo Abaco S.p.a., Via Risorgimento 91, 31044 – Montebelluna (TV).