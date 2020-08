Nuova ondata di calore su Giovinazzo

Fine settimana rovente su Giovinazzo e su tutta la Puglia centrale adriatica. La colonnina di mercurio, infatti, nella giornata di sabatoLe correnti, in questo fine settimana, saranno sempre meridionali di debole o moderata intensità. Picchi di calore sono attesi in tarda mattinata e nel primo pomeriggio, con valori termicie percezione che supererà i 40°. Mare poco mosso e quindi sarà possibile godersi l'ultimo weekend di ferie per tantissimi che sceglieranno il nostro litorale.Serata stellata in questo ultimo sabato agostano coldi umidità e termometro che non scenderà mai sotto i 29°.Tra 24 ore aggiornamenti sul meteo domenicale e sulla perturbazione in arrivo da martedì con abbassamento repentino delle temperature.