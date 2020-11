Nuova forte ondata di maltempo su Giovinazzo

Ritorna il maltempo su Giovinazzo dopo 48 ore di tregua. Come preannunciato dalla Protezione Civile della Puglia, la zona costiera adriatica sarà interessata daanche a carattere di rovescio sin dalla serata di oggi, venerdì 20 novembre e sino al tardo pomeriggio di sabato 21 novembre.Il maltempo raggiungerà la nostra cittadina nella serata di venerdì, quando la pioggia inizierà a cadere dapprima debole e poi sempre più consistente fino alla notte, quando prenderà a soffiare un forte vento da nord-est. Per tutta la prima parte della giornata di sabatoed il mare saràVenerdì le temperature si abbasseranno e saranno comprese tramentre sabato le massime scenderanno sino a 13°, ma con percezione nettamente inferiore per via delle forti correnti.Domenica ancora coperto.