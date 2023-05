Novità in casa Gts: acquisita la giovinazzese Milillo. Nasce Gts Next

Nuovo arrivo in casa: con l'acquisizione della, azienda pugliese di logistica integrata attiva da oltre trent'anni, re-brandizzata in, nasce la nuova divisione dedicata a logistica, distribuzione e carichi parziali in Europa. Ed entro la fine dell'anno saranno disponibili su Bari 10mila metri quadrati di magazzini, compresi dell'area doganale., che opera in Italia e all'estero e da sempre operativa nei carichi completi a vocazione ferroviario/intermodale, negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta al mondo della trazione ferroviaria, spedizioni via mare/aereo, dogana, stradali., CEO di, dichiara: «Il nostro network è composto da oltrein Europa e questa acquisizione è la naturale prosecuzione di un percorso che ci vede sempre più presenti in diversi settori della logistica. Conseguiamo la logica del fornitore unico dando la possibilità di effettuare spedizioni senza necessariamente raggiungere i limiti massimi di capacità di carico del mezzo, modalità in cui la Milillo è specializzata».«Di norma il collettame viaggia su gomma ma, integrando e gestendo tutto il processo in house - continua Muciaccia - potremo spostare merce dalla strada alla ferrovia in modo estremamente più efficiente, dando al cliente un unico interlocutore».L'obiettivo delè quello di utilizzare il proprio network ferroviario per garantire logistica distributiva in chiave green, dove la lunga distanza verrà coperta interamente per via intermodale.«Puntiamo a una crescita decisa di questa nuova arrivata. - conclude Muciaccia - La famiglia Milillo resterà assolutamente parte attiva del business; Amministratore unico sarà in continuità, affiancato da, esperto nel settore».