Nono decesso a Giovinazzo per Covid-19

Il Coronavirus non dà scampo e purtroppo colpisce duro ancora una volta a Giovinazzo.Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nelle scorse ore si è registrato il nono decesso da inizio pandemia, un nuovo lutto da aggiungere per una comunità ampiamente sconvolta dall'emergenza sanitaria e che si trova a fare i conti con una pressante crisi economica.I consigli delle istituzioni ad ogni livello restano sempre le medesime: distanziamento fisico di almeno un metro in luoghi pubblici; igienizzazione delle mani costante; indossare correttamente la mascherina fin sopra il naso.