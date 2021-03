Netto aumento dei contagi a Giovinazzo: tutti i dati

Terza ondata di contagi da Sars Cov2 a Giovinazzo, certificata quest'oggi, 28 marzo, dal Comune sulla scorta dei dati forniti dalla Prefettura di Bari.Gli attualmente positivi sul territorio comunale aumentanoSi tratta del dato più alto dal 1° febbraio 2021, con la curva epidemiologica che punta nuovamente verso l'alto.Intanto questa mattina il Sindaco, Tommaso Depalma, accompagnato dal Presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, e dall'Assessore Salvatore Stallone hanno fatto una ricognizione tar parchi e aree giochi per verificare eventuali assembramenti, contrari all'ordinanza sindacale.«Ringrazio per la comprensione e per aver deciso di evitare assembramenti molto pericolosi - ha scritto il primo cittadino su Facebook postando una foto dall'area di piazzetta don Tonino Bello - Abbiamo pensato così di essere utili alle forze dell'ordine che da sole non possono far fronte a qualunque esigenza. A tutti voi cari concittadini chiedo di aiutarci a non commettere errori che ci farebbero molto male. Questa giornata delle Palme e la Pasqua in arrivo - ha concluso Depalma -, non le dimenticheremo facilmente, ma un giorno saremo fieri di essere stati utili al bene comune».Da domani, alle ore 14.00, intanto, sarà possibile aderire alla campagna vaccinale per le persone comprese nella fascia d'età tra 60 e 79 anni. Domani tocca a quelli nati nel 1942 e 1943. Tutte le info cliccando su questo link