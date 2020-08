«Nessuna bambina sottratta, il provvedimento sarà impugnato»

«Alla luce di quanto scritto nell'articolo pubblicato anche sumi preme evidenziare che il provvedimento emesso dalrisulta essere temporaneo e sarà impugnato, poiché non fondato su quanto realmente accaduto».Lo scrive, in una nota giunta in redazione, l'avvocato, difensore di un, papà di(nome di fantasia, ndr), una bambina diche il 31 luglio scorso , dopo due mesi, ha riabbracciato la sua mamma, una«Sì, ma il padre della minore non "ha mai sottratto la bambina alla madre": ha concordato con la stessa di far vivere temporaneamente la piccola presso i nonni paterni con i quali è cresciuta da quando è nata e tale decisione è scaturita da. Ergonell'interesse specifico della minore.Appare doveroso rimarcare chee che è ben lieto che gli organi preposti siano intervenuti a tutela di sua figlia. Tutela che non è stata adottata da coloro i quali hanno l'obbligo di evitare traumi ai minori attraverso la divulgazione di provvedimenti a loro favore e che invece consi sono recati in pieno giorno in un rione popoloso a prelevare la piccola facendo sì che le sue generalità venissero identificate unitamente ai suoi genitori e ai nonni paterni.Sarebbe bastato comunicare e notificare il provvedimento al papà, provvedimento delche lo stesso ha richiesto prima ancora di consegnare sua figlia, il tutto, sempre a tutela della minore, che, si ribadisce,Queste brevi note sono dovute visto che il provvedimento non andava divulgato alla stampa e che l'articolo non doveva essere pubblicato per tutelare i diritti di una bambina, diritti che verranno garantiti - promette Tedeschi, quale avvocato del genitore e dei nonni paterni della ormai nota minore - con».