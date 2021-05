Arresti nell'Arma, il processo inizia con un rinvio

È stata rinviata al prossimo 18 maggio l'udienza preliminare a carico di. I quattro (i primi tre confinati ai domiciliari, il quarto rinchiuso in carcere) sono stati arrestati il 18 giugno 2020 nell'ambito di un'inchiesta dellaIl 30 aprile scorso il giudice dell'udienza preliminare del, avrebbe dovuto decidere in merito al rinvio a giudizio degli indagati, accusati, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari e rivelazione del segreto d'ufficio, ma per consentire alle difese di avanzare, subordinate all'acquisizione di atti d'indagine difensivi, prima dell'inizio del dibattimento, l'udienza è stata rinviata.Stando a quanto emerso dalle indagini dei, sotto il coordinamento del sostituto procuratore, i due militari avrebbero agevolato esponenti del clan, rivelando informazioni relative ad operazioni di polizia giudiziaria, raccontando i dettagli delle indagini in corso, indicando i turni di servizio dei colleghi dellae gli orari in cui sarebbero avvenuti i controlli nei confronti degli affiliati sottoposti ai domiciliari.In tre occasioni, infine, secondo le indagini i due militari, il primo difeso dagli avvocati, il secondo da, avrebbero consegnato documenti informatici e cartacei contenenti registrazioni e verbali di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.