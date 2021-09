Nessun nuovo positivo al Covid a Giovinazzo tra il 30 agosto ed il 5 settembre

Curva epidemiologica in discesa a Giovinazzo, come avevamo annunciato in un nostro articolo di venerdì 10 settembre.Secondo i dati forniti dalla ASL Bari nel suo consueto report settimanale, nella cittadina adriaticascorso. Pertanto il tasso di positivi ogni 100mila ipotetici abitanti (criterio adottato per un monitoraggio completo della situazione) resta a zero, mentre la media metropolitana è di 22,8 per via di 280 contagiati. Si tratta anche in questo caso di numeri in discesa, dopo che nei sette giorni tra il 23 ed il 29 agosto i casi nell'ex provincia barese erano stati 344 e il tasso ogni 100mila residenti era di 28.Numeri che fanno intendere quanto importante sia stata la campagna vaccinale nell'arginare, al momento, una nuova espansione dell'epidemia che si era paventata tra fine luglio ed inizio agosto. Decisivo sarà il monitoraggio nei mesi autunnali.Intanto a Giovinazzo attualmente ci sonoe non vi sarebbero ospedalizzazioni. Dall'inizio dell'epidemia sono 1264 i giovinazzesi infettatisi, 1241 quelli guariti. 17 sono state invece le vittime accertate.