Nebbia a Giovinazzo, un inizio d'anno inaspettato - FOTO

Il cielo sereno c'era, ma era nascosto da una coltre opaca che ha reso indistinguibile l'orizzonte anche più vicino.Il 1° gennaio 2025 a Giovinazzo e sul litorale adriatico del Nord Barese sarà ricordato come un inizio d'anno inusuale a queste latitudini:sin dall'alba ed ha avvolto il centro urbano e le campagne, creando uno spettacolo affascinante.L'incontro tra correnti meridionali e settentrionali, tra temperature notturne rigide e improvvise risalite al sorgere del sole, ha creato un fenomeno atmosferico fotografato da tanti. Molto bella, in cui le imbarcazioni emergevano e poi scomparivano dietro i banchi di nebbia, così come il profilo di via Marina e della Cattedrale romanica.Nelle prossime ore è previsto su Giovinazzo bel tempo, con valori minimi in discesa ulteriore sui 4-5°. Fino a domenica meteo pressoché stabile, nonostante qualche annuvolamento. Epifania con punte di 15°.Vi raccontiamo questa prima giornata dell'anno suggestiva dal punto di vista atmosferico con qualche nostro scatto.