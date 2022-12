Arriva la nebbia: atmosfera insolita a Giovinazzo (FOTO)

Laa queste latitudini non è fenomeno atmosferico comune e ieri sera, 25 dicembre, quando Giovinazzo è stata avvolta da una coltre che ha reso tutto opaco, in tanti hanno iniziato a scattare fotografie.Noi ve ne proponiamo due di piazza Vittorio Emanuele II, ma la rete è stata invasa di scatti. Il fenomeno è stato reso possibile dall'escursione termica tra una fase diurna con punte difavorita da correnti sciroccali, e una fascia serale in cui il termometro ha iniziato ad indicare valori in discesa.Quest'oggi,, al primo mattino il cielo sarà coperto, poi pian piano il sole filtrerà regalando un'altra giornata con punte di 17-18°, mare quasi calmo. Serata stellata ancora con venti sciroccali e umidità nuovamente in forte crescita sino a toccare punte del 94%. Minime della notte sugli 8°.