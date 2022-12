Giovinazzo avvolta dalla nebbia alle 3 di notte

La coltre silenziosa avvolge una città che dorme ed anche il luogo del ritrovo per eccellenza è ovattato e sembra in una dimensione senza tempo.Piazza Vittorio Emanuele II è apparsa così questa notte, 28 dicembre,quando la nebbia ha completamente avvolto la cittadina adriatica per la terza volta in pochi giorni. Una nebbia che si è diradata solo in tarda mattinata, quando però l'aspetto più poetico si è scontrato con la dura realtà di molti pendolari, alle prese con i ritardi dei treni regionali.Sulla linea Bari-Foggia, infatti, dalle ore 9.00 la circolazione è risultata rallentata, soprattutto traa causa di un inconveniente tecnico dovuto alle difficili condizioni meteorologiche.La foschia tornerà ancora in serata e qualche copertura con venti sciroccali ci sarà domani, 29 dicembre. Resteranno alte le temperature massime in riferimento al periodo dell'anno e al calar del sole non è esclusa la formazione di banchi di nebbia.