È morto l'architetto Nicola Dolciamore: riqualificò il Saint Martin

Se n'è andato ieri l'architetto: aveva. E con lui se ne va una pagina importante dell'architettura cittadina. Nato nel 1946 a Giovinazzo, si era laureato nel 1972 all'Università di Torino. Tra i suoi progetti, l'intervento di restauro dell'antico convento delle Benedettine divenuto​«Si era dimostrato vicino al- si legge in una nota - nella disponibilità per l'apertura di immobili di sua proprietà, come il(il complesso monastico ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione della struttura della città vecchia e della sua vicenda urbanistica) e il complesso della(noto come "San Martino al Piano" oppure "San Martino al Colle", che sorge sulla cosiddetta collina di San Martino)».E ancora: «Temperamento fuori del comune - scrivono gli aderenti al-, a lui si devono il recupero ed il mantenimento di luoghi importanti della nostra storia». Tra questi la massiccia ristrutturazione, risalente ale durata, dell'antico convento delle Benedettine divenuto. Un uomo lungimirante, già presidente della, che con amore ha dato nuova vita al centro storico quando nessuno credeva nelle sue potenzialità.«Il nostro ricordo - conclude il ​- valga come riconoscimento delle sue capacità, della sua sensibilità verso la storia di Giovinazzo e per la tutela e la conservazione del suo patrimonio». I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 10.00, a Bari, nella chiesa di San Francesco d'Assisi.