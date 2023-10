Moglie presa a botte e ferita, 46enne violento finisce in carcere

Botte alla moglie, fino a mandarla al punto di primo intervento per le lesioni subite in quello che, stando alla denuncia, sarebbe stato solo l'ultimo caso di violenze fra le mura domestiche. E l'indagine, avviata subito dai, sulla scorta dell'introduzione del, ha portato all'arresto di unL'uomo, originario di San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, ma residente a Giovinazzo, è stato tratto in arresto, dopo una minuziosa ricostruzione anche dei casi precedenti, da cui è emerso un quadro a tinte fosche di soprusi e di brutalità in una abitazione di periferia. Più volte, infatti, secondo la denuncia raccolta dal personale della, l'uomo avrebbe manifestato atteggiamenti minacciosi e violenti, sfociati in alcune aggressioni fisiche nei confronti della moglie.Episodio simile avvenuto mercoledì scorso, quando la donna, al culmine dell'ennesimo scatto d'ira del marito, ha chiamato il. È scattato così il, cioè la legge entrata in vigore il 30 settembre scorso per contrastare la violenza di genere: la nuova norma, di un solo articolo, ha aggiornato le misure incluse neldel 2019 introducendo l'obbligo per il magistrato di ascoltare entro 3 giorni una donna che denuncia di essere stata vittima di violenza.All'arrivo dei militari dell', il, assistito dall'avvocato, è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Al termine, è stato dichiarato in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e accompagnato nel carcere di Bari. Per la donna un sospiro di sollievo e la fine di un incubo.