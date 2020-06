Moda e turismo, il connubio per ripartire

Lariparte dal suo capoluogo.Il lockdown, terminato solo poche settimane fa, ha colpito tra gli altri il settore dell'organizzazione eventi (per il quale non è ancora ben chiaro come ripartire) come il settore moda che comprende stilisti, hair stylist, make up artist e fotografi.C'era bisogno di un nuovo inizio dopo il buio, e così l'agenzia giovinazzese Carmen Martorana Eventi ha organizzato "", un servizio fotografico che si è svolto durante tutta la giornata di ieri e che ha portato la moda tra i vicoli di Bari Vecchia.Le modellehanno indossato le creazioni delle stiliste Maria Pia Eramo, Ripalta Daniello, Lucy & Angy, Angela Paterno e sono state acconciate dagli hair stylist Mariana Ranieri, Riccardo Mari, Maria Altomare, Nunzia Prudente e Katia Giammaria.Le piazze e i vicoli, gli archi, le corti del centro storico barese sono diventati uno speciale set fotografico sotto l'obiettivo dei fotografi Checco De Tullio, Antonio Monopoli, Francesco Ottomaniello, Vito Bozza, Massimo Ruvio, Maurizio De Mola, attirando la curiosità dei primi turisti riaffacciatisi in città e creando entusiasmo tra la gente orgogliosa dei propri scorci caratteristici.L'evento, realizzato con il supporto dell'Opera Pia Maria SS. del Carmine, è stato patrocinato dalpresieduto da, fortemente convinto che gli scatti realizzati ieri possano far tornare alla ribalta sia la moda che il turismo nel capoluogo, in continua ascesa prima dell'emergenza sanitaria.