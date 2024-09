Minervini nuovo presidente della sezione regionale dell'Aidp

*Presidente*: Gianfranco Minervini HR Manager di Exprivia SpA;

*Vicepresidente Vicario*: Francesco Cautillo HR Director di Primadonna

Mariangela Candido - HR & Organization Director di Andriani SpA;

Michele Carrassi - Amministratore Unico Sanità Service Policlinico;

Laura Cifone - HR Account Manager Adecco;

Laura Conte - psicologa del lavoro;

Tiziana Giove - HR Manager di Exprivia SpA;

Donato Madaro - Direttore Area Personale Istituto Tumori di Bari;

Ivan Milone - District Manager ADP.

Alessandro Tortelli;

Gino Cisternino;

Gabriele Di Gennaro;

Luigi Parrilla.

, 45enne di Giovinazzo, è il nuovo presidente della sezione regionale dell': la nomina è avvenuta lo scorso 6 settembre presso la sede Spegea in Bari, in occasione dell'Assemblea regionale dell', indetta per il rinnovo della governance per il triennio 2024-2027.Durante l'Assemblea, sono stati eletti i nuovi membri della governance:Sono entrati a far parte del direttivo:È stato nominato segretario Damiano Gianturco - HR Manager di Vestas ed è stato rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei Conti con:Il Presidente Gianfranco Minervini ha sottolineato l'importanza dell'AIDP che conta circa 250 iscritti sul territorio pugliese, un'associazione che dovrà sempre di più creare sinergie con le istituzioni e gli enti locali in un momento storico in cui il capitale umano è centrale nelle organizzazioni pubbliche e private anche per i temi ESG ed intelligenza artificiale.Il Vicepresidente Francesco Cautillo ha evidenziato l'importante trend di crescita dell'economia Pugliese e la necessità di costituire dei gruppi provinciali specie nei territori al centro di un progetto più ampio di rilancio ambientale, industriale e occupazionale come Taranto.Nell'occasione, è stato evidenziato l'importante lavoro svolto dalla Presidente Nazionale Matilde Marandola e l'Assemblea ha ringraziato il Presidente uscente del gruppo Puglia, Francesco Amendolito (che resta nel direttivo di diritto), per il grande lavoro svolto negli ultimi 7 anni.