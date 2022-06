Michele Sollecito risponde alle domande di stampa e cittadini

Questa sera, 22 giugno, alle 20.30, nella Villa comunale di Giovinazzo, il candidato sindacoincontra la stampa e i cittadini per rispondere a tutto campo alle domande che gli verranno rivolte. «Intanto il suo sfidante al ballottaggio si nega», si legge in una nota.«Ho atteso invano che il candidato de Gennaro accettasse di fare un ulteriore confronto con me - dichiara il candidato sindaco, Michele Sollecito, appoggiato da una coalizione di sette liste civiche - Ma purtroppo, ad oggi, ho ricevuto solo rifiuti sdegnati. Perché così tanta paura di un faccia a faccia? Perché sottrarsi ad un confronto con la propria città? Forse perché in un monologo non c'è contradditorio? Forse perché quando bisogna entrare nel merito degli argomenti, le chiacchiere non servono e occorrono conoscenza ed esperienza? Forse perché in un faccia a faccia l'affabulazione non basta così come il gioco delle tre carte? Io non ho paura. Ho deciso di mettermi a disposizione della stampa e di tutti i cittadini che vogliono rivolgermi domande a tutto campo. L'elettorato merita rispetto, attenzione e soprattutto la verità dei fatti. Come direbbero i giocatori d'azzardo - è la chiosa - , se è un bluff bisogna andare a vedere. Consiglio agli elettori di venire a vedere. Io ci sarò. Vi aspetto».