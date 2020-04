Michele Sollecito e Antonello Natalicchio ospiti in diretta su GiovinazzoViva

Buoni spesa e didattica a distanza. Saranno questi i temi principali deldiin programmaA confrontarsi con i cittadini saranno il vicesindaco con delega alle politiche sociali e alla pubblica istruzionee il consigliere del Partito Democratico, ex sindaco nonché dirigente scolastico dell'Istituto alberghiero di Molfetta.La trasmissione sarà condotta dache proveranno a fare il punto sulla situazione a Giovinazzo per quanto riguarda gli strumenti a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e l'andamento della didattica a distanza dopo la chiusura delle scuole a seguito dell'esplosione dell'epidemia da Covid-19.I cittadini potranno intervenire in diretta ponendo le loro domande ai protagonisti attraverso la pagina Facebook di GiovinazzoViva. Il coordinamento e la regia sono come di consueto affidate a