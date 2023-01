Meteo Fuochi di Sant'Antonio: pioggia debole al pomeriggio

Giornata con tempo variabile su Giovinazzo. Minime in ulteriore discesa

Farà freddo a Giovinazzo, come da tradizione, nella giornata dedicata ai Fuochi di Sant'Antonio Abate.In mattinata moderati venti meridionali porteranno nubi sulla cittadina adriatica, ma le massime risaliranno di qualche grado toccando gli 11°. Mare molto mosso.Nel pomeriggio sono attesi nuovi annuvolamenti con possibilità di modeste piogge proprio nel momento in cui saranno accesi i grandi falò. Ma la pioggia non dovrebbe durare a lungo, lasciando poi spazio alla festa. Serata con nubi sparse, ampie schiarite e umidità al 90%. Termometro sui 6°. Migliora lunedì 23 e martedì 24 gennaio.SOLE - Sorge: 7:12, Tramonta: 16:54LUNA - Leva: 8:04, Cala: 17:38 - Luna crescente