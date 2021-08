Meteo domenica, maestrale e tempo variabile su Giovinazzo

Temperature minime e massime in discesa

DOMENICA 29 AGOSTO

Dopo il forte temporale che ha allagato piazza Vittorio Emanuele II ieri, 28 agosto, ed altre zone cittadine, il meteo su Giovinazzo sembra non riservare più brutte sorprese.Nella giornata di domenica 29 agosto, sin dal mattino il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e qualche annuvolamento sporadico, spinto dal vento di maestrale che soffierà moderato. Mare mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento fino a sera. Massime in discesa sui 26°.Pomeriggio ancora caratterizzato da vento di nord-ovest e tempo variabile con prevalenza di sereno. Serata stellata, 20° sul termometro e umidità all'82%. Minime notturne sui 18°. Migliora lunedì e martedì.SOLE - Sorge: 6:15, Tramonta: 19:29LUNA - Leva: 23:40, Cala: 14:12 - Luna calante