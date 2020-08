Meteo domenica: 32° e cielo sereno su Giovinazzo

DOMENICA 16 AGOSTO

Deboli correnti settentrionali a mitigare il caldo su Giovinazzo, in una domenica di agosto in cui il cielo sarà sereno.Questo il quadro meteorologico che ci attende in una giornata caratterizzata da ventilazione debole nord-occidentale al mattino, con valori termici massimi dicol passare delle ore. Pomeriggio caldo, con sole e leggerissima brezza da nord-est e colonnina di mercurio ad indicareDopo il tramonto, serata stellata, allorquando le temperature saranno comprese tra 25 e 27°. Umidità alLunedì aumento delle massime sino aSOLE - Sorge: 6:02, Tramonta: 19:50LUNA - Leva: 2:42, Cala: 18:19 - Luna calante