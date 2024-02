Maria Serrone ancora nei vertici regionali dell'Associazione Nazionale Presidi

Il Congresso regionale diconvocato ad Otranto il 24 e 25 febbraio, ha elettoalla carica di presidente regionale*, riconfermandolo così per il prossimo quadriennio.Il Congresso ha anche eletto, riconfermandola,quale referente regionale per le alte professionalità docenti della scuola ed i soci Antonella Ruggeri, Michele Gramazio e Giuseppe Semeraro quali componenti effettivi del collegio regionale dei revisori dei conti (il socio Saverio Meledandri è stato eletto in qualità di supplente).Il presidente Romito ha ringraziato il Congresso per la fiducia nuovamente accordatagli e ha nominato la collega socia Teresa Loiotile quale vicepresidente regionale vicaria.Il Congresso ha inoltre deliberato all'unanimità l'istituzione del nuovo organismo provinciale ANP BAT (corrispondente territorialmente ai comuni appartenenti alla provincia di Barletta-Andria-Trani e al relativo Ufficio di ambito territoriale scolastico), i cui soci si riuniranno a partire dal 1° settembre prossimo per eleggere gli organismi direttivi provinciali (presidente provinciale e referente provinciale per i docenti).