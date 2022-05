Maria Rosaria Pugliese in Villa Comunale per parlare di lavoro e giovani

Questa sera, giovedì 26 maggio, alle 19.00, la candidata sindaca di centrosinistra,, sarà in Villa Comunale "Palombella" per un importante incontro su due dei temi forse principali di questa campagna elettorale: il lavoro e le politiche giovanili.Con lei ci saranno l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università e Formazione Professionale,ed il vicepresidente della Regione Puglia,che ha le deleghe al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti.Sarà un momento di confronto con la cittadinanza, ma anche di proposta, ipotizzando scenari futuri per una Giovinazzo che vorrebbe non veder più andar via i propri figli.Dalla coalizione a sostegno di Maria Rosaria Pugliese, infine, ricordano che «per incontrare simpatizzanti, iscritti, sostenitori e quanti vogliano conoscere la candidata sindaca o trascorrere semplicemente una serata in tranquillità, la coalizione ha organizzato una 'cena elettorale' per questa sera, 26 maggio, alle 21.00 presso Torre Bianca a Molfetta, con show cooking e show dancing. Un momento conviviale per staccare dalla frenesia giornaliera. Il costo è 50 euro a testa per una cena servita con antipasto, primo, secondo dolce e musica. Per info contattare il numero 346.2232665».